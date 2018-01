The Edge, o guitarrista do U2, se apresenta na Capela Sistina

O guitarrista The Edge, do U2, fez uma breve apresentação na Capela Sistina, no Vaticano, neste domingo, 1º, sob os imponentes afrescos do local, ele tocou Ordinary Love.

O músico foi ao Vaticano para participar de uma conferência internacional sobre Medicina Regenerativa, que foi encerrada no sábado, 30, e reuniu dezenas de especialistas do mundo todo para discutir, entre outras coisas, sobre o câncer e doenças raras.

Em seus portais de notícias, a imprensa italiana divulgou o vídeo do show que marcou o encerramento do fórum e que foi dedicado ao papa Francisco.

Assim, a Capela Sistina, acostumada ao canto gregoriano e ao coro de vozes brancas, abriu espaço para os acordes do músico, que estava acompanhado por um coral composto por sete adolescentes irlandeses.

O guitarrista tocou clássicos de sua banda, o U2, como Walk On, Yahweh e Ordinary Love, além de uma versão da célebre If It Be Your Will, do cantor americano Leonard Cohen.

The Edge foi o primeiro músico contemporânea a se apresentar no local sagrado.