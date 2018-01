The Doors reedita disco 'L.A. Woman' e lança música inédita após 40 anos

Redação Central, 9 jan (EFE).- Em versão comemorativa, o The Doors apresentará aos fãs no dia 24 de janeiro uma reedição especial do álbum L.A. Woman (1971), o último com participação de Jim Morrison, a qual ainda contará com uma inédita canção da banda, lançada após quatro décadas de vazio.

Intitulada She Smells So Nice, a faixa já poderá ser conferida pelos fãs nesta segunda-feira, na página oficial da banda no Facebook. Segundo a gravadora Warner Music, a música, "de espírito blues" e gravada com a formação original, foi registrada durante a gravação de L.A. Woman e descoberta mais tarde por Bruce Botnick, o técnico de som do grupo.

Além da música inédita, o relançamento também apresentará novas versões das faixas originais, como L.A. Woman, Riders On The Storm e Love Her Madly, e mais o DVD Mr. Mojo Risin: The Story of L.A. Woman, um documentário que retrata os bastidores do clássico disco.

Criada em 1965, em Los Angeles, esta mítica banda americana, considerada uma das mais clássicas da história do rock, acabou se dissolvendo em 1973, dois anos depois da morte do líder Jim Morrison. Já L.A. Woman, o disco homenageado, é o segundo disco mais vendido do grupo, ficando atrás apenas do álbum de estreia, The Doors, de 1967.