The Doors comemora 50 anos de 'Light My Fire' com single digital

A Warner Music anunciou que lançará nesta sexta-feira um single digital com três versões de Light My Fire, do The Doors, para comemorar os 50 anos do lançamento de um dos grandes hinos do rock.

A música, segundo single do disco de estreia do grupo, alcançou o número um nas paradas dos Estados Unidos em 29 de julho de 1967 e agora chega aos fãs em três versões: mono, estéreo e a gravada ao vivo em Nova York em janeiro de 1970, informou a Warner em um comunicado nesta quarta-feira.

Além disso, em 4 de agosto será lançada, em edição limitada de 7.500 cópias, uma reprodução do single 7, publicado no Japão em 1967, com a réplica da capa original em japonês e Ligth My Fire no Lado A e a versão de estúdio de The Crystal Ship no Lado B.

Os fãs do grupo lançaram a hashtag "#lightmyfire" nas redes sociais para lembrar o aniversário do hit, indica o comunicado, que acrescenta que a música tem mais de 45 milhões de reproduções no Spotify.

O The Doors comemora este ano seu 50º aniversário com a publicação de novos "artefatos sonoros que reivindicam seu enorme legado na história do rock", entre eles a coletânea The Singles, que será lançada no dia 15 de setembro e reúne pela primeira vez todos os singles da banda. EFE