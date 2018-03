The Cult se apresenta no Brasil no fim do ano O grupo inglês The Cult vai fazer três shows no País - dia 7 de dezembro no Credicard Hall, em São Paulo, dia 9 no Claro Hall, no Rio de Janeiro e dia 12 no Curitiba Master Hall, em Curitiba - segundo informou a assessoria de imprensa da CIE Brasil. De acordo com a empresa, o grupo se apresenta em sua formação original, com Billy Duffy (guitarra), Ian Astbury (voz), Jamie Stewart (baixo) e Les Wagner (bateria). O vocalista, Ian Astbury, esteve no Brasil em outubro de 2004 com o grupo The Doors, substituindo Jim Morrison, e não se deu mal na tarefa. O grupo The Cult surgiu em 1984, em Bradford, Inglaterra, quando lançou o álbum "Dreamtime", e se dissolveu em 1995. Fazendo ponte entre o heavy metal e o gótico, a psicodelia e o pop, a banda foi muito influenciada por Doors, Led Zeppelin e AC/DC.