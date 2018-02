The Cranberries anuncia novo álbum com últimas gravações de Dolores O'Riordan

Integrantes da banda The Cranberries anunciaram na página do grupo no Facebook que planejam o lançamento de um novo álgum, com canções da vocalista Dolores O' Riordan, morta em janeiro desse ano.

Os músicos ​Noel, Mike e Ferg contaram que, antes da vocalista falecer, a banda estava gravando os vocais de faixas novas. "Durante os últimos meses, o processo de composição para um novo disco da banda havia sido começado com várias músicas. Dolores já havia gravado os vocais das faixas e nós decidimos finalizá-las, pois é isso o que ela gostaria que nós fizéssemos."

Ainda não há data para o lançamento do álbum da banda, que ainda está cuidando de outros projetos. "Ainda não sabemos quantas faixas serão mas era o desejo de Dolores que nós terminássemos o disco para lançá-lo. Então é isso o que faremos nos próximos meses."

