The Black Madonna, DJ nº 1 do mundo, estará no palco eletrônico do Rock in Rio 2017

Marea Stamper, também conhecida pelo nome artístico de The Black Madonna, teve um 2016 e tanto. Foi eleita a DJ do ano pela revista DJ Mag e uma das personalidades mais importantes da música pelo site Thumb. A veterana da música eletrônica, criada nas raves de Chicago, ascende em excelência e mostrará a potência de seus beats no Rock in Rio 2017.

O festival, cujas vendas se iniciam na quinta, 6, anunciou todas as atrações que irão se apresentar no palco dedicado à música eletrônica – como o Lollapalooza deste ano mostrou, trata-se de uma área cada vez mais importante no gosto do público dos festivais de música, principalmente entre os mais jovens. The Black Madonna é a atração que encerra as atividades do palco eletrônico na noite do festival. Antes dela, apresentam-se Selvagem, Gop Tun, Groove Delight e Fatnotronic – na mesma noite, também tocam Ivete Sangalo, Pet Shop Boys, 5 Seconds of Summer e Lady Gaga.

Outro destaque entre as atrações é The Grandmaster Flash, principal atração do gênero no dia 16 de setembro. A ele é conferido o título de pioneiro do scratch – o ato de movimentar os vinis com os dedos e criar ruídos arranhados. Completam a lista de headliners dos palcos Luciano (dia 17), Rob Garza (21), Maya Janes Coles (22), Illusionize (23) e Vintage Culture (24).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ver a escalação completa, acesse o site oficial do festival.

Ouça The Black Madonna: