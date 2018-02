The Black Eyed Peas anuncia data de lançamento do novo álbum

Em turnê pelo Brasil, o grupo The Black Eyed Peas anunciou a data de lançamento do novo disco, The Beginning: 30 de novembro. O álbum sucede The E.N.D. (2009), que vendeu mais de 11 milhões de cópias e ficou por 52 semanas no Top 200 da Billboard.

Will.i.am disse que o nome do novo álbum é uma referência "ao que está acontecendo no mundo agora". O disco será lançado em CD, em versões padrão e de luxo - essa última com três faixas bônus - vinil, e também em formato digital. Antes de colocar nas lojas o novo álbum, o Black Eyed Peas fará o lançamento do single The Time (Dirty Bit), no próximo dia 9.

O Black Eyed Peas excursiona pelo Brasil desde 15 de outubro, quando abriu no Ceará uma série de nove shows pelo País. No sábado, 30, o grupo se apresenta em Porto Alegre. Na segunda é a vez de Florianópolis ver de perto a trupe de Fergie. A turnê termina no Estádio do Morumbi, em São Paulo, na quinta-feira, 4.

Fergie, a mulher do ano

A revista Billboard anunciou nesta quinta-feira, 28, que a cantora Fergie receberá o título de Mulher do Ano de 2010 da publicação. O prêmio será entregue em 2 de dezembro, em Nova York.