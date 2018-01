Termina investigação sobre a morte de Michael Jackson

A investigação sobre a morte do rei do pop Michael Jackson conduzida pela Polícia de Los Angeles já terminou, segundo o site TMZ, o primeiro a noticiar a morte do rei do pop. As conclusões foram estabelecidas no final do mês de dezembro e serão apresentadas dentro de algumas semanas ao promotor do caso. Ainda conforme o TMZ, o médico Conrad Murray deverá ser acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte do cantor.

Já segundo a Associated Press, Conrad Murray deverá ser acusado também de negligência grave, considerando o tratamento dado ao cantor muito extremo comparado às condutas normais.