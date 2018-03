Tenor Plácido Domingo canta poemas do papa João Paulo O tenor Plácido Domingo lançou na sexta-feira um álbum de canções baseadas em poemas do papa João Paulo 2o e disse que o falecido pontífice foi um homem santo. Em "Infinite Love", CD que apresentou no Vaticano, o tenor espanhol canta duetos com Josh Groban, Andrea Bocelli, Vanessa Williams e Katherine Jenkins, e também com seu filho, Plácido Domingo Jr. As canções em inglês, espanhol e italiano são baseadas em poemas escritos pelo papa polonês antes de sua eleição, em 1978. "Tenho certeza de que ele não vai demorar a virar santo", disse Domingo, que teve vários encontros com o papa falecido, em coletiva de imprensa no Vaticano. Em maio de 2005 o papa Bento acelerou o processo de canonização de João Paulo, dispensando uma regra da Igreja que normalmente impõe um período de espera de cinco anos após a morte de um candidato antes de poder começar o processo que leva à canonização. A primeira fase do processo de beatificação, o último passo antes da canonização, já está quase completa. Autoridades da Igreja dizem ter encontrado um milagre atribuído à intercessão do papa falecido junto a Deus. As canções do CD incluem títulos como "A Mother's Wonderment", "Palabras" e "Canto Del Sole Inesaurible". Elas foram traduzidas do original polonês e musicadas por vários compositores. O CD inclui música da London Symphony Orchestra e foi lançado pela Deutsche Grammophon.