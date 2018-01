Tenor espanhol José Carreras traz sua turnê de despedida ao Brasil em 2016

A Orquestra Philarmônica São Paulo vai apresentar três concertos com o tenor espanhol José Carreras na sua derradeira turnê internacional, A Life in Music.

O Brasil será o segundo país a receber Carreras, e os espetáculos devem acontecer no final de maio e início de junho. Esta será a última vez que ele irá cantar no Brasil. A estreia mundial ocorre em maio de 2016, no Royal Albert Hall, em Londres.

Nascido em Barcelona, José Carreras, agora com 68 anos, tornou-se uma estrela da ópera nos anos 1970 e venceu o Grammy em parceria com Plácido Domingo e Luciano Pavarotti pelo projeto 'Os Três Tenores'.

“Estou muito ansioso para começar este novo show. Será uma ocasião muito especial, pois compartilharei músicas que são muito importantes para mim. Assim celebro minha vida na música”, comentou o tenor, em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 16.