"Tenho medo que Madonna desista do meu filho", diz pai Yohane Banda, o pai biológico do menino africano que Madonna deseja adotar, teme que as críticas ao ato da cantora façam com que ela desista do processo de adoção e pediu à popstar que não fique brava. Madonna e o marido, o cinesta Guy Ritchie, conseguiram a guarda provisória de David, de 1 ano e 1 mês, natural de Maláui. A afirmação de Banda foi uma reação à aparição de Madonna, na noite de quarta-feira, no programa de TV The Oprah Winfrey Show, nos Estados Unidos. A cantora disse à apresentadora Oprah que não fez nada de errado, não usou sua fama para influenciar as autoridades de Maláui e que o que quer é oferecer a David uma vida melhor. A diva se mostrou assustada com o alarde em torno da adoção que, segundo ela, foi culpa da mídia. Hoje, a cantora divulgou uma foto da nova família, ao lado dos três filhos. "Eu tenho medo que Madonna fique assustada e desista do meu filho por causa dessas pessoas", disse banda, referindo-se a grupos de direitos humanos de Maláui que foram às cortes tentar impedir a estrela de adotar David, sob a acusação de que, pela lei, pessoas que não residem no país devem ficar com a guarda da criança por um ano e meio ou dois, antes de conseguir uma custódia preliminar - que Madonna já obteve. Banda diz que grupos de direitos humanos o atormentam "Essas pessoas me atormentam todos os dias, me ameaçam, dizendo que não sei o que estou fazendo", declarou Banda. "Tenho medo que David seja enviado novamente para o orfanato e que o orfanato nem o aceite de volta. Aonde ele vai ficar? Aqui? (na vila de Lipunga). Ele vai certamente morrer". Banda disse que ativistas tentaram visitá-lo na quarta-feira. "Eu tenho de me esconder deles. Eles querem meu suporte na corte, algo que não posso fazer porque eu concordei com Madonna e seu marido". O Comitê Consultivo de Direitos Humanos, uma coligação de 67 organizações de Maláui, pediu ao juiz que cuida do caso, Andrew Nyirenda, que revise o processo de adoção para assegurar que as leis do país sejam cumpridas. Em entrevista à Associated Press no domingo, Banda disse que as autoridades não haviam deixado claro que ele estava "desistindo" de seu único filho, quando assinou os papéis de adoção no início do mês. "Eu tinha dito aos grupos que eu não venderia meu filho. Eu disse que não seria capaz de vender meu filho por nada no mundo, mas que concordava com Madonna. Meus comentários foram publicados fora de contexto, e espero que Madonna não esteja brava", desabafou ele. Banda disse que não está irritado com jornalistas, mas acrescentou que tem passado mais tempo com eles do que com "suas cebolas e tomates". Em uma entrevista postada na terça-feira no site da revista Time, Banda falou que, pelo bem de David, não vai contestar a adoção. "Eu não quero que meu filho, que já foi embora, volte", disse ele. "Eu estaria arruinando seu futuro se eu fizesse isso". David está em Londres desde o dia 17 Madonna e Ritchie ficaram oito dias em Maláui e conseguiram a guarda temporária do menino. Banda assinou os papéis permitindo que o filho fosse adotado e o juiz Andrew Nyirenda concedeu às celebridades a permissão para levar David para Londres. A criança chegou no dia 17 à mansão da "nova família" na capital britânica. Sobre a adaptação do menino em sua casa, a popstar contou: "David é incrível. O que está me surpreendendo é ver como meus filhos estão sendo ótimos com ele e como ele está respondendo bem à mudança". Madonna, mãe de Lourdes Maria, de 9 anos, e Rocco, de 6 anos, revelou que David, que já teve malária e tuberculose quando morava em Maláui, passa bem e tem muita saúde. Marita, a mãe de David e esposa de Banda, morreu aos 28 anos, um semana após dar à luz ao menino. Em dez anos de casamento eles tiveram outros dois filhos, que morreram na infância, vítimas de malária.