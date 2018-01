Tendinite pode ameaçar carreira do pianista chinês Lang Lang

O pianista chinês Lang Lang, de 35 anos, foi obrigado a cancelar uma turnê pela Europa e pela Ásia marcada para este mês por conta de uma tendinite na mão esquerda, que, de acordo com alguns especialistas, poderia acabar com a brilhante carreira do jovem músico.

De acordo com o jornal South China Morning Post, o nome mais internacional da música do país, já tinha cancelado apresentações em junho deste ano e agora será substituído nos concertos que faria em Berlim no próximo sábado, 4, em Frankfurt na segunda que vem, em Hong Kong no dia 10 e em Cantão, Wuhan, Xangai, Seul e Tóquio.

"Muitos pianistas sofreram com tendinite e alguns acabam com a carreira prejudicada. Fico preocupado que esse seja o caso de Lang Lang. Se a sua carreira terminar precocemente, os responsáveis por isso terão sido os que o obrigaram a dar centenas de show por ano", destacou ao jornal de Hong Kong o crítico musical e compositor Chow Fan-fu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lang Lang é especialmente conhecido pela grande energia que coloca nas apresentações, entre elas entregas do Prêmio Nobel, a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim e cerimônias do Grammy. Em julho do ano passado, ele esteve no Brasil para participar do revezamento da tocha olímpica pelo Paraná e deu uma canja em Foz do Iguaçu.

O médico Ho Pak-cheong, especializado em problemas físicos de músicos, foi mais otimista, embora tenha dito que a lesão poderia demorar até três anos para ser curada.

"Ele não deveria ter pressa para voltar e, quando isso acontecer, começar com obras simples, como Mozart", avaliou o médico.

Apesar de tudo, acredita-se que Lang Lang poderia estar na festa do Dia do Solteiro - a maior jornada de compras online do mundo, que acontecerá em 11 de novembro em Xangai -, embora só deva utilizar a mão direita numa possível apresentação.