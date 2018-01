Temporal destrói estrutura e exposição dos Beatles em São Paulo é encerrada antes do previsto

A exposição Beatlemania Experience, aberta desde o final de agosto no Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, foi encerrada antes do prazo após ter parte de sua estrutura abalada pelo temporal que atingiu a cidade na última quinta-feira, 20. O evento iria até o dia 8 de novembro.

O comunicado do cancelamento foi divulgado pelo Shopping Eldorado na noite deste sábado, 22, nas redes sociais. Em um post no Facebook, os organizadores lamentaram o ocorrido e informaram que os valores dos ingressos comprados serão reembolsados aos clientes.

Na última quinta-feira, 20, parte do estacionamento do Shoppiong chegou a ser isolada após um pedaço do gesso do teto desabar por conta da chuva.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia o comunicado na íntegra:

Informamos a todos que por motivos alheios a nossa vontade a exposição Beatlemania Experience foi encerrada. Sentimos muito pelo ocorrido, e informamos desde já que todos os ingressos comprados serão devidamente cancelados, com reembolso dos valores pagos a todos os compradores. A empresa Ingresso Rápido será responsável por este processo, e entrará em contato com todos os clientes. Caso prefira, escreva para sac@ingressorápido.com.br. Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos, e contamos com a compreensão de todos. Atenciosamente, Let It Be Shopping Eldorado.