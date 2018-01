Teatro Municipal tem nova falha de luz

Uma nova falha na luz interrompeu na noite de terça uma apresentação da ópera Don Giovanni, de Mozart, no Teatro Municipal de São Paulo. É o terceiro episódio registrado em produções da casa em pouco mais de um mês – em agosto, durante a ópera Aida, de Verdi, o elevador do palco parou de funcionar; e, no último domingo, a apresentação de Don Giovanni foi interrompida durante 15 minutos por conta de uma queda de energia elétrica.

Após o incidente na Aida, a Fundação Teatro Municipal já havia registrado ocorrência policial, que levou à instauração de um inquérito. Depois de domingo, José Luiz Herencia, presidente da fundação, pediu também a instauração de uma sindicância interna para apurar o possível envolvimento de funcionários, dando força à teoria de que os incidentes foram fruto de sabotagem. O resultado da investigação deve sair a princípio em 30 dias, mas esse prazo ainda pode ser renovado pela Prefeitura.

O Estado apurou que, na manhã de quarta, investigadores voltaram ao Municipal para realizar exames de perícia na mesa de controle da iluminação, a fim de identificar as origens do problema. O Municipal continua com sua programação normal e uma nova apresentação da ópera está confirmada para hoje à noite, a partir das 20 horas – a temporada da montagem, emprestada do Teatro Municipal de Santiago, no Chile, vai até o fim de semana, com récitas marcadas para sábado e domingo.

A tese de sabotagem surgiu já no incidente que interrompeu a ópera Aida. A suspeita interna aponta na direção de desentendimentos entre a nova gestão e funcionários de antigas administrações. O debate, nos últimos meses, chegou à internet, onde perfis falsos – Bidu Sayão Ressuscitada, Paulo Fortes Revoltado, Alma do Coro e Melômano Irritado, entre outros – entraram em confronto com funcionários e artistas da casa. Por conta disso, a investigação sobre as supostas sabotagens envolveu também a Delegacia de Crimes Digitais.