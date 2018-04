Teatro Mágico apresenta novo espetáculo em São Paulo

No final do romance O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, escrito na década de 20, o protagonista entra em um teatro mágico. Lá dentro, as portas de seu inconsciente são abertas para um lugar onde tudo é possível. Foi desse livro, de difícil interpretação, que o líder da trupe Teatro Mágico, Fernando Anitelli, de 34 anos, buscou a inspiração para a escolha do nome do grupo. Ele queria que o espetáculo do grupo "juntasse tudo numa coisa só: malabaristas, atores, cantores, poetas, palhaços e bailarinas." Essa mistura está de volta, de hoje até domingo, ao palco do Itaú Cultural, em São Paulo.

Criado em 2003, e trabalhando sempre de forma independente de gravadoras ou grandes grupos de comunicação, a banda, composta por 13 integrantes, já vendeu mais de 100 mil cópias de seu primeiro álbum e agora está focada no novo disco autoral: ''Segundo Ato'' (lançado em 2008). E vai ser justamente este trabalho que o Teatro Mágico vai apresentar nos shows desta semana. A entrada será franca, mas convém chegar cedo, pois o teatro comporta apenas 247 lugares. Os ingressos serão entregues duas horas antes do show.

Hit na internet, o grupo vai receber a cada uma das apresentações, a partir de amanhã, um convidado diferente. Entre eles, estão o rapper Genival Oliveira Gonçalves, o GOG, que já gravou com a trupe a canção Brasil com P. Os outros convidados são o mineiro Zé Geraldo e os pernambucanos Silvério Pessoa e Lula Queiroga.

A apresentação que acontecerá amanhã, no entanto, será mais do que especial, já que eles irão gravar neste dia um DVD ao vivo. "Estamos passando por um momento fabuloso, que vai culminar com a gravação do trabalho ao vivo. Devemos tocar todas as canções do Segundo Ato", promete Anitelli. As informações são do Jornal da Tarde.

Teatro Mágico e Convidados. De hoje até domingo, sempre às 20h. Sala Itaú Cultural (247 lugares). Av. Paulista, 149. Próx. estação Brigadeiro do Metrô. Entrada Franca. Tel.: (011) 2168-1776 . 60 minutos. 12 anos.