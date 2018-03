Teatro Fecap tem tecnologia de estúdio de gravação O lugar onde funcionava o antigo auditório da Fecap passa a abrigar um teatro com infra-estrutura de última geração. Após uma série de reformas, o Teatro Fecap - com capacidade para 400 pessoas e projeto assinado pelo arquiteto J.C. Serroni - pode ser considerado até um estúdio de gravação. Tem acústica, equipamentos e vocação para isso. Além, claro, de cumprir sua função primordial que é a de servir de palco para temporadas de shows. Para a estréia da programação, foi escolhida uma figura simbólica: Paulinho da Viola. Paulinho abrirá caminho para outros artistas, que talvez não desfrutem da mesma fama dele, mas com qualidade equivalente, garantem os organizadores. "A proposta é apoiar artistas que não têm tal popularidade", diz o superintendente da Fecap, Marcelo Camargo. "Vamos oferecer a esses artistas a gravação de seus espetáculos, para que eles possam divulgá-los. Mais para frente, queremos trazer também os independentes", completa o idealizador do projeto, Horácio Berlinck Neto, que é presidente do Conselho de Curadores da Fecap. A partir do dia 12 de outubro Mônica Salmaso e Toninho Ferragutti serão atrações do espaço e, juntos, apresentam canções de Tom Jobim, Chico Buarque, Wisnik, entre outros. O projeto, no entanto, não se limita ao teatro. Como a idéia é de que o local seja um centro de referência e memória da música brasileira, outros serviços estarão disponíveis. Entre eles, um centro permanente de exposições, com imagens, caricaturas, desenhos. Na abertura os convidados poderão conferir a mostra fotográfica de Walter Firmo, com imagens clássicas de seu acervo. Outro atrativo do projeto é o curso de gestão de show business. O objetivo é passar aos alunos conhecimentos na área fiscal, financeira, contábil, marketing, captação de recursos junto a patrocinadores, planejamento, entre outros aspectos. "São coisas fundamentais para colocar de pé um espetáculo", atesta Berlinck. De sua biblioteca, a Fecap disponibilizará um pequeno acervo de obras na área de música, além de ajudar os pesquisadores a localizar materiais, informações e bibliografia em outras instituições. No site da Fecap tem-se acesso a uma rádio digital, dedicada à MPB. Pretende-se que especialistas em diferentes vertentes da música se revezem na feitura dessa programação. "Isso tudo nasceu da nossa necessidade, como centro universitário, de criar um projeto de extensão", explica Camargo. "Decidimos que seria na área cultural e, dentro dela, está a música brasileira."