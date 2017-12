Tears for Fears e Capital Inicial completam a escalação do palco principal do Rock in Rio 2017

Um dia agitado para o Rock in Rio. Depois de Jared Leto confirmar, nas redes sociais, que sua banda 30 Seconds to Mars se apresentará no festival, a organização do evento revela as atrações que ocupam as últimas vagas na escalação do Palco Mundo, que receberá dos principais shows de cada noite.

Tears for Fears se apresentará logo antes do Bon Jovi na noite de 22 de setembro - e depois de Alter Bridge e Jota Quest. Já a brasileira Capital Inicial fará sua quinta participação no Rock in Rio no dia 24. O grupo de Brasília abre as atividades do Palco Mundo, que receberá, na mesma data, Red Hot Chili Peppers 30 Seconds to Mars ​e The Offspring.

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, 6, às 19h. As entradas em formato de cartão darão lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada no dia do evento. Até às 19h do dia 5 de abril, contudo, os associados Rock in Rio Club, clientes Itaú Personnalité ou portadores de cartões de crédito Itaucard das categorias Platinum, Black e Infinite poderão comprar ingressos de forma antecipada. A pré-venda acontecerá na Ingresso.com.

O Rock in Rio chega à sua sétima edição no Brasil com ingressos a de R$ 455,00 (inteira) e R$ 227,50 (meia). Neste ano, a Cidade do Rock será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olimpíada do Rio em 2016. Com o novo formato de terreno, o festival ganhará novos ambientes, o Rock District e o Gourmet Square.

O festival será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro.

Confira, abaixo, a lista com as atrações confirmadas até o momento:

15 de setembro – sexta-feira

Palco Mundo

Lady Gaga

5 Seconds of Summer

Pet Shop Boys

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Fernanda Abreu

Salve o Samba: Martinho da Vila, Alcione, Monarco, Mart'nalia, Roberta Sá , Criolo e mais

SG Lewis, produtor inglês

16 de setembro – sábado

Palco Mundo

Maroon 5

Fergie

Shawn Mendes

Skank

Palco Sunset

Charles Bradley

Blitz + Alice Caymmi + Davi Moraes

Miguel + Emicida

Mariana Aydar, Tiê, Emanuelle Araújo e Lucy Alves homenageiam João Donato

17 de setembro – domingo

Palco Mundo

Justin Timberlake

Alicia Keys

Frejat

Walk the Moon

Palco Sunset

Nile Rodgers & Chic

Benjamin Clementine

Música portuguesa: HMB, Virgul e Carlão

21 de setembro – quinta-feira

Palco Mundo

Aerosmith

Def Leppard

Fall Out Boy

Scalene

Palco Sunset

Alice Cooper + Arthur Brown

Ana Cañas e Hyldon

22 de setembro – sexta-feira

Palco Mundo

Bon Jovi

Tears for Fears

Alter Bridge

Jota Quest

Palco Sunset

Ney Matogrosso + Nação Zumbi

Matheus Aleluia e Sinara (banda formada por filhos e netos de Gilberto Gil)

23 de setembro – sábado

Palco Mundo

The Who (co-headliner)

Guns N' Roses (co-headliner)

Incubus

Titãs

Palco Sunset

CeeLo Green

Karol Conka + Bomba Estéreo

Margareth Menezes, Digital Dubs e Quabales

24 de setembro – domingo

Palco Mundo

Red Hot Chili Peppers

30 Seconds to Mars ​

Offspring

Capital Inicial

Palco Sunset

Sepultura

Supla + Doctor Pheabes

Ego Kill Tallent