'Te vejo em breve, Cesena', diz Dave Grohl, do Foo Fighters, após vídeo com mil músicos

Ci vediamo a presto, Cesena.... xxx Davide Posted by Foo Fighters on Sexta, 31 de julho de 2015

Parece que deu certo. Nenhum anúncio oficial foi feito (ainda), mas Dave Grohl se manifestou pelas redes sociais do Foo Fighters após um grupo da cidade de Cesena, Itália, divulgar um vídeo com mil músicos tocando Learn to Fly, do álbum There Is Nothing Left to Lose, de 1999.

"Te vejo em breve, Cesena. Beijos, Davide #Rockin1000", diz uma das postagens. Outra diz: "Que bonito, Cesena".

O vídeo teve mais de 4 milhões de visualizações em apenas um dia, e foi idealizado justamente para chamar atenção da banda e atrair um show para a cidade.

O Foo Fighters tem dois shows marcados na Itália este ano: dia 13 de novembro, na região de Bolonha, e no dia 14 de novembro, em Turim.