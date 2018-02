Taylor Swift vai estrear novo clipe na cerimônia do VMA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NOVA YORK - Pharrel e Macklemore e Ryan Lewis vão se apresentar no próximo MTV Video Music Awards (VMA), em que Kanye West vai receber o prêmio especial Video Vanguard. O evento, que ocorre no próximo domingo, 30, também deve presenciar a estreia do novo clipe de Taylor Swift, Wildest Dreams, do qual a artista liberou uma prévia pelo Instagram.

Wildest Dreams music video preview. VMA night. Get ready. #WildestDreamsMusicVideo Um vídeo publicado por Taylor Swift (@taylorswift) em Ago 23, 2015 às 7:46 PDT

The Weeknd, Demi Lovato, A$AP Rocky, Tori Kelly e Twenty One Pilots também tocarão no VMA, que será apresentado por Miley Cyrus.

Taylor Swift é a líder de indicações, com 10. Ed Sheeran, Beyonce, Kendrick Lamar e Mark Ronson também têm seus nomes concorrendo em diversas categorias.

Veja a lista completa de indicações ao VMA 2015.