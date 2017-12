Taylor Swift vai colaborar na produção de novo game

Dona de vários prêmios Grammy, a cantora pop Taylor Swift está se aventurando no mundo dos vídeo games portáteis em uma parceria com a Glu Mobile Inc para desenvolver um novo produto, informou a empresa na quarta-feira, 3.

A companhia não deu maiores detalhes sobre o game ou o envolvimento de Taylor, exceto que o artefato tem data de lançamento marcada para o final de 2016 e que se trata de uma "parceria para muitos anos".

Responsável pelo popular jogo "Mim Kardashian: Hollywood Game", a Glu Mobile tem se concentrado em firmar contratos com estrelas globais com muitos seguidores nas redes sociais para criar games portáteis personalizados.

Taylor tem quase 71 milhões de seguidores no Twitter, e mais de 74 milhões de pessoas 'curtem' a página de Facebook da intérprete de Blank Espace.

A lista de celebridades da Glu Mobile ainda inclui a também cantora Nicki Minaj e o ator de filmes de ação Japona Soalham. No mês passado, a empresa contratou o famoso chefe Gordona Rama. (Por Anua George Tharakan em Bangalô)