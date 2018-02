Taylor Swift se livra de processo por suposto plágio na canção 'Shake It Off'

LOS ANGELES - Uma ação civil que acusava a cantora Taylor Swift de suposto plágio na canção Shake It Off foi descartada nesta quarta-feira, 14, por um juiz, que decidiu que as frases em questão não são originais o suficiente para merecerem uma proteção de direitos autorais. A canção de 2014 chegou ao primeiro lugar da parada pop e simbolizou sua transição da música country para o pop.

Na ação de violação de direitos autorais, apresentada a um tribunal federal de Los Angeles no ano passado, dois compositores disseram que a canção de Taylor se baseou na frase "players, they gonna play, and haters, they gonna hate" que escreveram para Playas Gon' Play, de 2001, do grupo de R&B feminino 3LW. A letra do refrão de Shake It Off diz "the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate".

Em janeiro os advogados de Taylor pediram ao juiz Michael Fitzgerald para rejeitar o caso. "Para que frases assim curtas sejam protegidas pela Lei de Direitos Autorais, elas precisam ser mais criativas do que a letra em questão aqui", determinou Fitzgerald, de acordo com documentos da corte.

Os compositores que processaram Taylor, Sean Hall e Nathan Butler, não alegaram que a canção da estrela pop se apropriou de elementos musicais, disse o juiz, e frases com os termos 'players' e 'haters' já existiam na cultura pop antes de 2001.