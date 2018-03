Taylor Swift lidera as indicações ao MTV European Music Awards

Com seis canditaturas, Taylor Swift é a artista com mais nomeações na próxima edição dos European Music Awards (EMA), da MTV. A cantora é seguida por Shawn Mendes, com cinco nomeações, e pelo rapper Kendrick Lamar e o britânico Ed Sheeran, com quatro cada - todos indicados a melhor artista, ao lado de Ariana Grande e Miley Cyrus.

Esse é mais um dos prêmios aos quais concorre Taylor Swift, que também figura em Melhor Videoclipe, por Look What You Made Me Do, o primeiro single de seu álbum Reputation que sairá no dia 10 de novembro. Também disputam na categoria Katy Perry (Bon Appétit), Foo Fighters (Run), KYLE (iSpy) e o já citado Lamar (Humble).

Como Melhor Música, concorrem o remix de Despacito, de Luis Fonsu e Daddy Yankee, com Justin Bieber, além de Wild Thoughts, do DJ Khaled com participação de Rihanna e Bryson Tiller; Rockabye, de Clean Bandit com Sean Paul e Anne-Marie; Shape of You, de Sheeran, e There's Nothing Holdin' Me Back, de Shawn Mendes.

Na categoria Melhor Artista Brasileiro, que existe desde 2012, disputam Anitta, Karol Conka, Projota, Nego do Borel e Alok. A premiação acontecerá no próximo dia 12 de novembro, em Londres.