Taylor Swift lança sua primeira turnê na América do Norte A cantora country Taylor Swift, campeã de vendas nos Estados Unidos em 2008, sairá em turnê pela primeira vez, durante seis meses, por 50 cidades norte-americanas e do Canadá, informou sua gravadora nesta sexta-feira. A finalista do American Idol Kellie Pickler fará uma parceria com a amiga Swift no início da turnê, em 23 de abril, em Evansville, Indiana. Swift, de 19 anos, tornou-se a maior vendedora de álbuns em 2008 com 4 milhões de cópias vendidas. Nascida na Pensilvânia, Swift escreve com frequência em sua página do MySpace, onde os fãs já escutaram suas músicas 150 milhões de vezes, e o término do seu namoro com o vocalista do Jonas Brothers, Joe Jonas, foi assunto para as duas jovens estrelas em seus sites. Ela já viajou pelo país com os cantores Brad Paisley e Faith Hill, mas nunca fez uma turnê própria. Após Evansville, as parada da turnê de Swift incluem Seattle, Los Angeles, Nova York e Chicago, além de cidades menores como Calgary, no Canadá, e Lafayette, em Louisiana. A turnê será encerrada em 10 de outubro, na cidade de Minneapolis. (Reportagem de Alex Dobuzinskis)