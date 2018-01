Taylor Swift lança a sombria 'Look What You Made Me Do'; ouça

A cantora Taylor Swift, conforma já havia anunciado, lançou na madrugada desta sexta-feira, 25, sua mais nova música, a sombria Look What You Made Me Do, que já está disponível no seu canal Vevo no Youtube e nas plataformas de streaming.

A faixa vem como uma resposta agressiva e obscura a todos os rumores de brigas entre Taylor Swift e artistas como Katy Perry e Kanye West. No lyric video que apresenta a música, vemos uma sepultura e um trecho da música brinca. "Desculpe, mas a antiga Taylor não pode atender o telefone agora. Por que? Porque ela está morta."

Look What You Made Me Do é o primeiro single do vindouro novo álbum pop de Taylor Swift, Reputation, que chega às lojas em novembro e já está em pré-venda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em menos de 12 horas de lançamento, o single já atingiu o topo da lista de vendas do iTunes em 87 países.

Este será o sexto trabalho de estúdio de Taylor Swift, que começou cantando country em seus quatro primeiros discos e migrou para o pop no mais recente, 1989, lançado em 2014.