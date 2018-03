Taylor Swift e Sam Smith lideram os finalistas do Prêmio Billboard 2015

A popstar Taylor Swift e o cantor britânico Sam Smith foram os líderes entre os finalistas no Prêmio Billboard 2015, com quadro nomeações cada, após o anúncio das cinco principais categorias nesta terça-feira.

Taylor, de 25 anos, e Smith, de 22, foram nomeados na categoria "melhor artista", assim como melhor artista feminino e masculino. O álbum 1989 de Taylor vai competir contra In The Lonely Hour de Sam Smith pelo prêmio de "melhor álbum".

Os dois também se enfrentam pela melhor canção, com Shake it Off da americana contra Stay With Me do britânico.

O rapper Ludacris, que vai apresentar a premiação junto da modelo Chrissy Teigen, anunciou as nomeações nas cinco categorias no programa de notícias Good Morning America, da rede ABC.

A premiação será transmitida do MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, no dia 17 de maio. A popstar Katy Perry, a boyband britânica One Direction e a cantora Ariana Grande também foram nomeados para "melhor artista". Katy e Ariana vão competir com Swift, Meghan Trainor e a rapper australiana Iggy Azalea na categoria "melhor artista feminino".

A música All About That Bass, de Meghan Trainor, e Fancy de Iggy Azalea são finalistas para melhor música, junto com o ganhador do Oscar John Legend, com All of Me.

Justin Timberlake, o cantor britânico Ed Sheeran, Pharrel Williams e o rapper Drake vão enfrentar Smith pelo prêmio de melhor artista masculino.

A Billboard, uma revista que cobre a indústria musical, disse que os finalistas foram selecionados com base na interação dos fãs com as músicas, incluindo vendas físicas e digitais, shows e interações nas mídias sociais.