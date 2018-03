Taylor Swift é eleita a mulher do ano pela 'Billboard'

Taylor Swift foi eleita a mulher do ano pela Revista americana 'Billboard' nesta terça-feira, 11. A cantora, de apenas 21 anos, é a artista mais jovem a receber o prêmio.

No ano passado, a homenageada foi Fergie, do Black Eyed Peas.

Vencedora de quatro prêmios Grammy, seu álbum de platina Speak Now tem sido um dos mais vendidos de 2011 nos Estados Unidos. Além disso, a cantora viajou o mundo todo com a turnê do disco.

Segundo a 'Billboard', suas vendas mundiais ultrapassam 20 milhões de álbuns e mais de 40 milhões de downloads.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerimônia será realizada em 2 de dezembro, em Nova York.