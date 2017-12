Taylor Swift e Beyoncé vão se apresentar na cerimônia do Grammy

O grupo de country Lady Antebellum e o cantor de R&B Maxwell também estarão entre os que se apresentarão ao vivo na maior noite da indústria da música em 31 de janeiro, quando o Grammy é entregue em um programa ao vivo na televisão, disse a CBS na terça-feira.

Beyoncé lidera a disputa com 10 indicações ao Grammy, inclusive a de álbum do ano, gravação do ano e canção do ano para seu sucesso "Single Ladies".

Taylor Swift, de 20 anos, cujo álbum "Fearless" foi o mais vendido nos Estados Unidos em 2009 mas que nunca ganhou um Grammy, está em segundo com oito indicações.

O grupo de hip hop Black Eyed Peas e Maxwell -- voltando para o cenário musical depois de um hiato de oito anos -- tiveram seis indicações cada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lady Antebellum compete por dois Grammy nas categorias de melhor música country ("I Run to You") e melhor grupo de country.

(Reportagem de Jill Serjeant)