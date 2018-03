Taylor Swift é artista da música que mais faturou em 2011 nos Estados Unidos

SÃO PAULO - Taylor Swift lidera uma lista dos artistas que mais ganharam dinheiro em 2011. A cantora de 22 anos arrecadou US$ 35 milhões (cerca de R$ 60 mi) com uma turnê internacional, vendas de discos e músicas na internet e em direitos autorais por suas composições, segundo a lista Money Makers 2012, feita pela revista Billboard.

A jovem estrela do country americano, superou U2, Lady Gaga, Bon Jovi e Adele, que apareceram no top ten do ranking que cita os 40 artistas da música que mais faturaram durante o ano passado nos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Taylor Swift apareceu na sexta posição do ranking em 2011 (que usa o ano de 2010 como referência, ano em que lançou o bem-sucedido disco Speak Now), que teve como líder Lady Gaga.

Confira os 10 artistas que mais faturaram no ano passado. O restante do ranking está disponível no site da Billboard:

1 - Taylor Swift - US$ 35.719.902

2 - U2 - US$ 32.116.315

3 - Kenny Chesney - US$ 29.837.103

4 - Lady Gaga - US$ 25.353.039

5 - Lil Wayne - US$ 23.178.722

6 - Sade - US$ 16.382.809

7 - Bon Jovi - US$ 19.813.232

8 - Celine Dion - US$ 14.261.515

9 - Jason Aldean - US$ 13.409.011

10 - Adele - US$ 13.081.909