Taylor Swift é a grande premiada dos Billboard Music Awards 2015

A cantora Taylor Swift foi a principal premiada na cerimônia de entrega dos Billboard Music Awards 2015, ontem, em Las Vegas. Eleita a artista do ano, a cantora ainda conquistou mais sete prêmios. Nas categorias latinas, os destaques ficaram com Enrique Iglesias e Romeo Santos.

Indicada em 14 categorias, Taylor conquistou prêmios de destaque, como de Melhor Artista do Ano, Melhor Artista Feminina, Melhor Álbum (para 1989), Artista no Billboard 200 e pela votação do público.

O cantor Sam Smith também se destacou na noite nas categorias de Melhor Artista Masculino e de revelação. Iggy Azalea conseguiu o prêmio de Melhor Artista de Rap, enquanto Pharrel Williams foi agraciado com o de Melhor Artista de R&B. Com informações da EFE.

Veja os principais premiados:

Melhor artista do ano: Taylor Swift

Melhor artista masculino: Sam Smith

Melhor turnê: One Direction

Melhor artista feminina: Taylor Swift

Artista revelação: Sam Smith

Melhor álbum: Taylor Swift - 1989

Melhor música: Meghan Trainor - All About That Bass

Melhor artista de R&B: Pharrell Williams

Melhor artista de Rap: Iggy Azalea

Melhor artista de Rock: Hozier

Melhor duo/grupo: One Direction

Artista no Billboard 200: Taylor Swift

Melhor música de Rap: Iggy Azalea feat. Charli XCX, Fancy

Música em rádio: John Legend, All of Me

Música no Hot 100: Meghan Trainor, All About That Bass

Votação popular: Taylor Swift