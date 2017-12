Taylor Swift é a Artista do Ano em enquete da Associated Press

A cantora de música country americana de 20 anos Taylor Swift, que ganhou uma montanha de prêmios este ano, venceu também a votação da Associated Press como Artista do Ano.

Editores de jornais e produtores de rádio e televisão de todo o país elegeram Taylor em uma enquete feita pela agência de notícias. A comediante, atriz e roteirista Tina Fey que havia conquistado o prêmio do ano passado e de 2007 também, perdeu este ano para o comediante de televisão Stephen Colbert.

"Estou tão honrada e entusiasmada", disse Swift por telefone à AP. "Foi muito inesperado e não poderia estar mais agradecida".

Desde que seu segundo disco, Fearless, foi lançado no final de 2008, Taylor fez show por 52 cidades da América do Norte em 2009, conquistando fãs com suas canções autobiográficas contagiosas como Love Story e White Horse.

Taylor ganhou o prêmio de álbum do ano no Country Music Awards e do Country Music Association Awards. Foi anfitriã do humorístico Saturday Night Live, una grande honra no mundo do espetáculo e atuou na entrega dos Grammy. Além disso, vai cantar com Beyoncé na entrega do Grammy e ganhou cinco prêmios no American Music Awards, entre eles o de artista do ano.

Em certo momento do ano chegou a ter oito canções na lista das cem mais ouvidas da Billboard. Taylor disse que várias noites este ano foram para ela "douradas e brilhantes e vai se lembrar para sempre delas".