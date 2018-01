Taylor Swift desbanca 'Despacito' da lista das mais vendidas dos EUA

A nova música de Taylor Swift encabeçou a lista americana nesta terça-feira das maiores vendas semanais, acabando com o histórico reinado da sensação mundial Despacito.

Look What You Made Me Do, primeira faixa do próximo álbum de Swift, Reputation, empurrou Despacito para a segunda posição da Billboard Hot 100 da semana, que vai até quinta-feira.

A canção da estrela do pop quebrou o recorde de streaming de um dia no Spotify, plataforma para onde Taylor voltou recentemente após um boicote.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa de acompanhamento Nielsen Music declarou que Look What You Made Me Do teve o segundo maior número de reproduções em streaming em todas as plataformas, atrás somente da música viral de 2013 Harlem Shake.

Look What You Made Me Do também registrou a maior quantidades de downloads do ano, 353.000, o máximo desde que a música de Justin Timberlake Can't Stop The Feeling bateu o recorde em maio de 2016.

Taylor acabou com o período de 16 semanas no topo das paradas de Despacito, o reggaeton da estrela pop porto-riquenha Luis Fonsi com o rapper Daddy Yankee, cujo remix foi feito por Justin Bieber.

Despacito empatou com One Sweet Day, balada de 1995 de Mariah Carey e Boyz II Men, durante a maior parte das semanas no número um. A façanha é mais surpreendente porque poucas músicas não inglesas dominaram o ranking dos Estados Unidos.

No videoclipe que acompanha Look What You Made Me Do, que Taylor estreou há uma semana durante a entrega dos prêmios MTV Video Music Awards, a cantora apresenta o seu lado mais obscuro.