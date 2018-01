Taylor Swift apaga conteúdo de redes sociais e cria frenesi entre fãs: vem novo disco por aí?

LOS ANGELES - Taylor Swift, uma das celebridades mais famosas nas redes sociais, limpou todas as suas contas nesta sexta-feira, criando um frenesi entre fãs sobre se a cantora pop foi hackeada, está se preparando para lançar um novo álbum ou está prestes a se reinventar.

Taylor, que possui 85 milhões de seguidores no Twitter e 102 milhões de seguidores no Instagram, deletou todas as suas fotos no Instagram, suas publicações no Tumblr, e removeu sua foto de perfil em sua página no Facebook, na qual todas as postagens anteriores a dezembro de 2015 foram apagadas.

A cantora de “Blank Space” também deletou anos de publicações no Twitter e seu site oficial mostrava somente uma tela preta.

“Estou com medo de ir dormir graças a Taylor Swift, e se ela lançar uma música nova”, tuitou uma fã ansiosa chamada Anu usando a conta @shadesoftaylor.

O assessor de Taylor não retornou ligações para comentários, mas o episódio acontece após duas semanas ocupadas para Taylor, que anteriormente neste mês terminou uma ausência de seis meses em frente aos holofotes para testemunhar em um julgamento de abuso sexual em Denver.

Taylor, de 27 anos, recebeu na segunda-feira uma quantia simbólica de um dólar em danos que buscou após um júri federal em Denver decidir que um radialista havia apertado suas nádegas de forma imprópria durante uma sessão de fotos em 2013.

O testemunho inabalável da cantora ao descrever o incidente foi aplaudido por fãs e grupos de direitos das mulheres por destacar a questão de abuso sexual. Taylor posteriormente fez uma doação para o grupo de apoio contra violência sexual Fundação Joyful Heart.

Alguns fãs especularam nesta sexta-feira que Taylor, cujo último álbum foi o sucesso de vendas “1989”, de 2014, pode ter apagado suas contas antes de divulgar uma nova música.

Outros imaginaram que ela pode ter sido hackeada, enquanto outros pensaram que a cantora country que se tornou estrela do pop pode estar planejando mudar sua imagem.