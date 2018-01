Taylor Swift anuncia novo álbum 'Reputation', uma semana após vitória na Justiça

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora Taylor Swift anunciou nesta quarta-feira, 23, o lançamento de um novo álbum chamado Reputation ('Reputação'), pouco mais de uma semana após ter obtido vitória em um julgamento de assédio sexual no Colorado.

A cantora fez o anúncio em uma série de imagens no Instagram, incluindo uma provável capa do álbum com uma ilustração em preto e branco de Swift com manchetes de jornais tapando parte de seu rosto. O álbum será lançado em 10 de novembro, e o primeiro single será apresentado na quinta-feira, 24.

Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift) em Ago 23, 2017 às 9:39 PDT

Swift, de 27 anos, encerrou um período de seis meses afastada dos holofotes ao comparecer para prestar um depoimento firme contra um radialista em um tribunal de Denver neste mês.

A cantora recebeu indenização simbólica de 1 dólar, valor que tinha solicitado, após um júri federal de Denver ter considerado o radialista culpado da acusação de ter apalpado suas nádegas enquanto eles posavam para um foto em 2013.

Swift, uma das personalidades mais seguidas das mídias sociais, havia retirado publicações do Instagram e do Twitter e apagado sua foto de perfil em sua página no Facebook após a vitória na Justiça, o que levou a especulações de que teria sido alvo de um ataque hacker ou que estaria preparando o lançamento de uma nova música.

Reputation será o primeiro álbum da cantora desde o sucesso de 1989, lançado em 2014.