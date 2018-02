Taylor quem? Todos os olhos vão estar em Miley Cyrus no VMA da MTV

Justin Bieber pode ter seu retorno e Taylor Swift liderando as indicações para o MTV Video Music Awards, neste domingo, 30, mas todos os olhos estarão na apresentadora da premiação Miley Cyrus. Depois de ganhar as manchetes com uma performance usando lingerie em "Blurred Lines", com Robin Thicke no VMA de 2013, Cyrus, uma ex-estrela do Disney Channel, está tirando o melhor do seu lado atrevido.

É uma imagem que a MTV tem aproveitado para promover o VMA deste ano, uma premiação que homenageia os sucessos de vídeos de música, mas é mais conhecida por seus momentos inesperados e ultrajantes.

Em promoções para o show, Cyrus, de 22 anos, aparece usando golfinhos e pedaços de pizza cobrindo os seios, de biquíni e balançando em um fio vestida em um traje espacial, enquanto fala palavrões. "Nós temos um relacionamento de longa data com ela desde o VMA 2013", disse Amy Doyle, produtora executiva do programa. "Ela continua a ser uma personagem incrível na cultura pop, ela é musical e tem muita personalidade."

O MTV Video Music Awards é muitas vezes um lugar onde os artistas vão para chocar - de Eminem com dezenas de seus sósias em 2000 até Lady Gaga com um vestido feito de carne crua em 2010 e Beyonce revelando sua barriga de grávida em 2011.

"Todo artista com quem estamos trabalhando quer que a sua performance seja a mais memorável da noite", disse Doyle. "Há uma competição criativa devido à natureza histórica do programa e momentos que passam para a história da cultura pop."

No show de 2009, Swift ganhou o prêmio de melhor vídeo feminino, mas foi prontamente interrompida no palco pelo rapper Kanye West, que pegou o microfone e declarou: "Eu vou deixar você terminar, mas Beyonce teve um dos melhores vídeos de todos os tempos."

É um momento que entrou para a história do VMA e pode fechar um ciclo no domingo, quando West receber um prêmio MTV em homenagem à sua carreira. Há rumores de que Swift vai entregar o prêmio para ele, embora a MTV não esteja divulgando detalhes do programa.

Swift lidera com nove indicações para a premiação no domingo, onde ainda vão participar Nicki Minaj, Pharrell Williams, Demi Lovato, Macklemore & Ryan Lewis e Tori Kelly.