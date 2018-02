Take That vende 1 milhão de ingressos em menos de 24h

O grupo de pop rock britânico Take That vendeu, em menos de 24 horas, um milhão de ingressos para a turnê que fará no Reino Unido a partir de maio de 2011. Os shows marcam a volta do cantor Robbie Williams à banda abandonada por ele em 1995.

Os postos de vendas amanheceram lotados de fãs do Take That. Muitos deles passaram a noite na fila. Os ingressos começaram a ser vendidos às 8h desta sexta-feira (hora local). Pela internet, quem tentava acessar os sites de venda a partir do TakeThat.com enfrentava muita dificuldade para concluir a compra. Um porta-voz da Ticktmaster, empresa responsável pelas vendas, classificou a procura como algo "sem precedentes" e reconheceu os problemas enfrentados pela empresa para atender à demanda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um comunicado, Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen, Jason Orange e Howard Donald - os integrantes do Take That - disseram estar "boquiabertos e estupefatos" com a enorme procura de entradas para os shows. "É a notícia mais maravilhosa que poderiam nos dar. Vender um milhão de ingressos em um dia é algo alucinante. Ainda vamos continuar em estado de choque por alguns dias", afirmaram.

A grande procura levou o grupo a ampliar o número de apresentações da chamada "turnê de reconciliação". Seis horas depois do início das vendas, foi necessária a abertura de novas datas em Sunderland, Glasgow, Birmingham, Manchester, Cardiff e Londres. A turnê de retorno do Take That foi anunciada na quarta-feira, 27. (Com informações da EFE)