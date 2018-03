Take That lança vídeo para o single 'Kidz'

A banda inglesa Take That lançou nesta segunda-feira, 28, o clipe para a música Kidz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No vídeo, a banda formada por Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange e Howard Donald chega à Terra a bordo de uma nave espacial.

Kidz é o single mais recente do último álbum do Take That, Progress. Lançado em novembro do ano passado, o disco marca o retorno do vocalista Robbie Williams, que se lançou em carreira solo em 1995.

A banda está se preparando para uma grande turnê no Reino Unido, no próximo verão do hemisfério Norte.