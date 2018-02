Take That anuncia turnê de retorno com Robbie Williams

O Take That anunciou nesta terça-feira, 26, detalhes da turnê pelo Reino Unido e Irlanda para divulgação do álbum Progress, que tem lançamento marcado para 22 de novembro. O disco marca do retorno de Robbie Williams à banda formada em 1990 em Manchester e que ele abandonou em 1995.

Na coletiva de imprensa em Londres, Williams foi questionado se ele teria voltado ao grupo se ainda fizesse sucesso em carreira solo. "O Greatest Hits foi número um em quatorze países, e o último álbum [Reality Killed the Video Star] vendeu mais que The Circus [o último disco do Take That]", argumentou o cantor, irritado com a pergunta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao todo foram anunciadas 14 datas de shows do Take That no próximo verão europeu, sendo o primeiro deles na cidade de Sunderland (Escócia), em 30 de maio. A turnê deverá ser encerrada em 5 de julho, no Wembley Stadium de Londres.

Na segunda-feira, o Take That entrou para o Hall da Fama do Q Awards.