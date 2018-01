Taboo, integrante do Black Eyed Peas, é preso nos EUA Taboo, integrante do grupo de hip hop Black Eyed Peas, foi preso na terça-feira, 27, sob suspeita de dirigir alcoolizado antes de uma colisão, informou nesta quarta a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos. O cantor de 31 anos, cujo verdadeiro nome é Jaime Luis Gomez, foi para a delegacia na manhã de terça-feira após se envolver em um acidente automobilístico em Industry, cidade perto de Los Angeles, revelou o policial Mark Relyea. Taboo foi liberado na tarde de terça sob a acusação de portar maconha, remédios sem prescrições médicas e dirigir embriagado. O músico terá de comparecer a um tribunal em uma data ainda não estabelecida. O Black Eyed Peas, grupo que estourou com o hit Where is The Love?, do álbum Elephunk (2003), já vendeu mais de 16 milhões de discos pelo mundo todo. A banda se apresentou duas vezes no Brasil no ano passado. A primeira com a turnê Monkey Business em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e em Brasília, e depois em dezembro, no Réveillon, na Praia de Ipanema, Rio de Janeiro.