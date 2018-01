Tablóide se desculpa com Britney Spears por artigos O tablóide norte-americano National Enquirer pediu desculpas à cantora Britney Spears por ter publicado, na versão britânica, que ela e o marido, o rapper e dançarino Kevin Federline, tinham se divorciado. O artigo foi publicado em 5 e em 12 de junho com os títulos "O casamento de Britney Spears acabou!" e "Britney e Kevin: E agora, o divórcio!", respectivamente. As duas matérias citam fontes vagas como amigos não identificados do casal. Fontes oficiais do National Enquirer disseram que aceitam que o casamento de Britney e Federline não acabou. "O que foi alegado (nos artigos) não era verdade e compreendemos a posição de Britney. Pedimos desculpas pelos transtornos causados". Um advogado de Londres que representa a empresa American Media Inc. assinou um acordo com Paul Tweed, representante de Britney no Reino Unido e na Irlanda, que estabeleceu a necessidade de o jornal assumir o erro publicamente, embora não tenha sido obrigado a arcar com uma indenização financeira. "O casal está muito satisfeito com a atitude responsável do National Enquirer", disse Tweed em uma entrevista, confirmando que o tablóide não vai ser processado e não vai ter que se desculpar, por escrito, na versão norte-americana da publicação. O diretor executivo do National Enquirer, David Pecker, por sua vez, não soube dizer à AP se a empresa será ou não processada. Os artigos sobre o suposto rompimento de Britney e Federline tiveram circulação na Inglaterra, na Irlanda do Norte, na Escócia e no País de Gales. Britney Spears, de 24 anos, e Kevin Federline, de 28 anos, se casaram em setembro de 2004 e têm um filho de 10 meses, Sean Preston. A popstar está grávida do segundo filho, que deve nascer em setembro. O rapper já tem uma filha, Kori, de 3 anos, e um filho, Caleb, de 2 anos, ambos frutos de sua relação com a atriz Shar Jackson. Britney Spears chora em entrevista, pedindo paz aos paparazzi Durante entrevista concedida ao programa Dateline, da NBC, no início de junho, Britney chorou várias vezes e pediu paz aos paparazzi. Disse que as notícias sobre as dificuldades com Federline não são verdadeiras e que o casamento está ótimo. No entanto, assumiu que anda muito emotiva, referindo-se às flutuações hormonais da segunda gravidez. "E eu sei que sou uma boa mãe", continuou a cantora, que teve a imagem deturpada depois que foi flagrada dirigindo com Sean Preston no colo duas vezes. "Eu fazia isso com meu pai, nós somos country ", disse a nativa de Louisiana, apesar de ter assumido publicamente o erro nas ocasiões. Sean Preston foi também parar num hospital de Malibu, sob a suspeita de traumatismo craniano, depois de ter caído de uma cadeira alta, no dia 1.º de abril. Na entrevista, Britney apareceu com um visual desleixado e muitos quilos a mais o que, segundo o jornal New York Post, chocou fãs, que afirmavam que o cabelo da cantora parecia um "ninho de rato". Segundo o site Imdb.com, esse foi um dos motivos que a levou a pintar o cabelo e aparecer nua na Harper´s Bazaar. Morena e grávida, a cantora estampa a capa da revista na edição de agosto.