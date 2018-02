System of a Down toca em São Paulo em outubro

SÃO PAULO - O System Of a Down tocará na cidade de São Paulo no final do ano. A banda, que toca no Rock In Rio, estenderá estadia no País com uma apresentação no dia 1º de outubro, na Chácara do Jockey, na capital paulistana.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir de 11 de julho pela Livepass, com valores de R$100 (meia entrada) à R$ 450 (pista premium).

Será a primeira vez que o grupo vem ao Brasil. O quarteto retornou aos palcos no final do ano passado, depois de quatro anos sem tocar e muitos pedidos por sua volta. O último disco da banda, Hypnotize, foi lançado em 2005.

No Rock In Rio, o System se apresenta no dia 02 de outubro, no mesmo palco que Guns N' Roses, Evanescence, Pitty e Detonautas. Não há mais entradas disponíveis para a atração.