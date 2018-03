System of a Down faz show inspirado em São Paulo

SÃO PAULO - Tudo que se espera do Rock in Rio, em termos de som pesado, e não foi visto até agora nos seis dias de evento, exceção feita à data destinada ao metal, acabou categoricamente apresentado pelo System of a Down na noite deste sábado, 1°, na Chácara do Jockey, zona oeste de São Paulo. Com um barulho estridente e que vai direto ao ponto, sem fazer muito alarde, o quarteto da Califórnia mostrou que não precisa de mega-produções para transmitir suas mensagens políticas de protesto às mais de 25 mil pessoas presentes ao show.

Serj Tankian (voz), Daron Malakian (guitarra), Shavo Odadjian (baixo) e John Dolmayan (bateria) subiram ao palco pontualmente, às 21h30, depois da apresentação da banda de abertura Macaco Bong. Trajando uma camisa branca, Serj não demorou a interagir com o público. "E aí, tudo bem, São Paulo?", gritou. "Vocês fazem muito barulho. Isso é muito bom", emendou o guitarrista Daron Malakian antes de tocarem o sucesso B.Y.O.B do álbum Mezmerize (2005).

O show foi marcado por uma coleção de hits do aclamado Toxicity (2001), entre elas Prison Song, Needles, Deer Dance e Psycho. O ponto alto da apresentação veio com Chop Suey!. Canção que, ironicamente, alcançou o primeiro lugar nas paradas americanas na semana dos ataques de 11 de setembro, em Nova York, no ano de 2001.

Contagiada pelo som de alto nível do grupo, a plateia incorporou o espírito das letras políticas e antiamericanas. Jovens, muitos deles aparentando ter menos de 18 anos, erguiam bandeiras da Armênia e até da Palestina. O System Of A Down foi formado em 1992, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os quatro integrantes, porém, são de ascendência armênia.

Aproveitando o ritmo de protesto, Serj não poderia deixar de fazer duras críticas ao ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush: "Em 2002, nosso querido presidente George W. Bush invadiu o Iraque. Milhares foram mortos", disse Serj, dando início a outro sucesso: Aerials, cantada em coro pelo público. O show chegou ao fim com a emblemática Sugar, do disco System of a Down (1998).

Se o Rock in Rio teve seus dias de rock "à la bebê", com direito à micareta de Claudia Leitte e a poeira de Ivete Sangalo, a cidade de São Paulo pode se sentir privilegiada com a apresentação do System of a Down. Mesmo depois de um hiato de quatro anos, a banda não se esqueceu da essência do heavy metal. Heavy Metal, este, que agrada fãs dos mais variados estilos do rock 'n'roll. A presença massiva dos adolescentes também chamou a atenção. Jovens que, carentes de mensagens políticas compatíveis com seu comportamento, encontraram no rock pesado do System Of A Down uma forma de dizer à sociedade que não estão passivos aos problemas do mundo. A banda volta a se apresentar no Brasil neste domingo, 2, no último dia do Rock in Rio.

Setlist

Prison Song

B.Y.O.B

Revenga

Needles

Deer Dance

Radio/Video

Hypnotize

Question!

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Bounce

Lost In Hollywood

Kill Rock N' Roll

Forest

Science

Mind

Innervision

Holly Mountains

Aerials

Vicinity Of Obscenity

Tentative

Cigaro

Suite-Pee

War?

Toxicity

Sugar