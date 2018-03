System of a Down confirmado no Rock in Rio 2015

A banda americana System of a Down foi confirmada nesta segunda-feira, 17, como uma das principais atrações do Rock in Rio 2015, marcado para setembro de 2015 na Cidade do Rock, no Rio. A venda de ingressos começa nesta terça-feira, 18. Outras atrações confirmadas são Katy Perry e John Legend.

Depois de um hiato entre 2006 e 2010, a banda se reuniu e vem fazendo shows com alguma frequência, e não sem desentendimentos públicos entre os membros. Desde o álbum homônimo de 1998 até Hypnotize, de 2005, o System of a Down colecionou hits como Toxicity, Chop Suey, BYOB e Lonely Day.

A venda de ingressos será feita pelo site oficial do festival. O valor da entrada é R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia-entrada). Quem comprar nesta pré-venda poderá escolher em qual data usar o ingresso, antes que a venda oficial seja aberta ao público, em abril de 2015 — a escolha será entre fevereiro e abril do ano que vem. O limite de compra é de até quatro entradas, sendo uma meia-entrada por CPF.