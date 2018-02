SWU tem Mutantes, Los Hermanos e Rage Against The Machine

Poucos atrasos, muita música e um grande encontro de tribos. O festival SWU já começou. Nesta sábado, 9, 24 atrações se dividem em três palcos na fazenda Maeda, em Itu (SP).

Em meio a atrações internacionais de peso, a primeira grande banda a tocar foi o Mutantes. A banda liderada por Sérgio Dias e Arnaldo Baptista chega com formação, mas a mesma vitalidade.

Mais tarde, foi a vez dos cariocas do Los Hermanos, que se reuniram especialmente para o show desta noite, antes de seguir em turnê pelo Nordeste. A apresentação começou pontualmente, às 19h50, como a maioria das atrações.

Há grande expectativa para a entrada do grupo Rage Against The Machine, principal atração da noite. Os organizadores esperam que, apenas no primeiro dia, cerca de 50 mil pessoas tenham passado pelo festival.

Apesar do dia de sol, o público enfrenta frio à noite, com sensação térmica de 10ºC. Ainda há ingressos para o festival, à venda nas bilheterias do evento pelo mesmo preço de quem adquiriu as entradas antecipadamente. A pista comum custa R$ 240 (inteira) ou R$ 120 (meia).

O lema da sustentabilidade parece ter sido esquecido. O primeiro dia de festival ainda não havia chegado à metade e, perto da área dos palcos principais, já se acumulava muito lixo - principalmente copos plásticos descartáveis. Lixeiras não faltam, algumas delas vazias e escondidas no escuro.