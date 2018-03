SWU tem entrada para menores de idade liberada

SÃO PAULO - O SWU anunciou nesta quinta-feira, 20, que será permitida a entrada de menores de 18 anos no festival, que acontece em Paulínia, no interior de São Paulo, entre 12 e 14 de novembro.

Adolescentes com idade entre 14 e 15 anos poderão entrar acompanhados do responsável e maiores de 16 anos tem entrada livre no evento.

A organização do festival informou que a determinação pode ser modificada em alvará da justiça a ser expedido.

Os ingressos para os três dias de shows e palestras estão à venda no site da Ingresso Rápido. Dezenas de atrações já foram confirmadas, tanto para os palcos quanto para os fóruns de sustentabilidade, que terão, entre outros, o músico Neil Young, a atriz Darryl Hannah, Bob Geldof, Laís Bodanzky e Marina Silva.

PROGRAMAÇÃO

12 de novembro

Palco principal: Black Eyed Peas, Kanye West, Snoop Dogg, Damian Marley, Soja, Marcelo D2, Micheal Franti e Spearhead

New Stage: Ghostland Observatory, OFWGKTA, Matt & Kim, Miranda Kassim e André Frateschi, Copacabana ClubPalco principal: Peter Gabriel & The New Blood Orchestra, Lynyrd Skynyrd, Duran Duran, Chris Cornel, Tedeschi Truck Band e Ultraje a Rigor

13 de novembro

Palco principal: Peter Gabriel & The New Blood Orchestra, Lynyrd Skynyrd, Duran Dura, Chris Cornel, Tedeschi Truck Band e Ultraje a Rigor

New Stage: Hole, Modest Mouse, Playing for Change, !!!, Is Tropical Apolônio e Sabonetes

14 de novembro

Palco principal: Faith No More, Alice In chains, Stone Temple Pilots, Megadeth, Primus, Sonic Youth, 311, Down, Blac Rebel Motorcycle Club , Duff McKagan's Loaded

New Stage: Simple Plan, Crystal Castles, Miyavi, Bag Raiders, The Black Angels, Pepper, Ashe Medulla