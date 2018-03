SWU confirma mais cinco atrações brasileiras

SÃO PAULO - O Festival SWU divulgou mais cinco atrações brasileiras em seu lineup. Marcelo D2 e Ultraje a Rigor estão confirmados no palco principal do festival. O rapper se apresenta no dia 12 de outubro, e o Ultraje no dia 13.

Também estão confirmadas as bandas Apolonio, Medulla e Sabonetes, todas no palco New Stage, de bandas alternativas.

O festival recebe mais de 70 atrações, entre elas Faith No More, Sonic Youth, Peter Gabriel, Megadeth e The Black Eyed Peas.

A segunda edição do SWU acontece entre os dias 12 e 14 de novembro, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo. O festival terá quatro palcos, sendo dois principais, Energia e Consciência, e o New Stage, além de uma tenda dedicada à música eletrônica.

Os ingressos estão à venda no site ingressorapido.com.br ou através do Call Center 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e nos domingos e feriados das 11h às 22h). O segundo lote já está sendo vendido e está disponível até hoje, dia 04 de outubro. O preço promocional do ingresso de pista é R$ 230 (R$ 115 a meia entrada) e o preço promocional do passaporte é R$ 586,50 (R$ 293,25 a meia).