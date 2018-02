SWU confirma DJ Tiesto e divulga line-up completo

A organização do festival SWU divulgou nesta sexta-feira (10) o line-up completo com as atrações dos três dias do evento que acontece de 9 a 11 de outubro na fazenda Maeda, em Itu-SP. A última novidade entre os grandes nomes é o DJ holandês Tiësto, que fará o show de encerramento no dia 11. Ao todo, serão 74 atrações, 50 horas de shows divididos em quatro palcos.

Recentemente, o festival confirmou a presença da banda Los Hermanos, que volta a se reunir este ano para o SWU e uma mini-turnê pelo Nordeste, com shows em Recife (15 de outubro), Fortaleza (16) e Salvador (17).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as atrações internacionais, figuram nomes de peso como Pixies, Rage Against the Machine, Kings of Leon e Queens of the Stone Age, Joss Stone, Regina Spektor, entre outros. A programação também prestigia a música indie nacional com Mombojó, CSS, Mallu Magalhães, Curumin & The Aipins e Superguidis.

Os horários dos shows estão disponíveis no site do evento: http://www.swu.com.br/. As apresentações nos palcos Ar e Água não serão simultâneos, segundo informa a organização do evento.

Programação completa

9 de outubro

Palco Água

The Mars Volta

Mutantes

Macaco Bong

Brothers of Brazil

Palco Ar

Rage Against the Machine

Los Hermanos

Infectious Grooves

Black Drawing Chalks

Tenda Heineken Greenspace

Steve Angelo

DJ Marky

The Crystal Method

MSTRKRFT

Switch

The Twelves

Killer on the Dance Floor

Glocal

Palco Oi Novo Som

The Apples in stereo

Cidadão Instigado

Mallu Magalhães

Curumin & The Aipins

Superguidis

Sobrado 112

Letuce + qinhO

Banda Batalha das Bandas

10 de outubro

Palco Água

Kings of Leon

Joss Stone

Sublime with Rome

Jota Quest

Ilo Ferreira

Palco Ar

Dave Matthews Band

Regina Spektor

Capital Inicial

Teatro Mágico

Tenda Heineken Greenspace

Markus Schulz

Sharam

Roger Sanchez

Sander Kleinenberg

Life is a Loop

Nike Warren

Mario Fischetti

Palco Oi Novo Som

Otto

Bomba Estéreo

Rubinho e Força Bruta

Tulipa Ruiz

Lucas Santtana

Volver

Luisa Maita

Banda Batalha das Bandas

11 de outubro

Palco Água

Tiesto

Pixies

Incubus

Cavalera Conspiracy

Rahzel

Gloria

Palco Ar

Linkin Park

Queens of the Stone Age

Avenged Sevenfold

Yo La Tengo

Crashdiet

Alan Johanes

Tenda Heineken Greenspace

Erol Alkan

Gui Boratto

Mix Hell

Aeroplane

Anthony Rother

Anderson Noise

Palco Oi Novo Som

CSS (Cansei de Ser Sexy)

Josh Rouse

BNegão & Seletores de Frequência

Autoramas

Mombojó

Fino Coletivo

Tono

Banda Batalha das Bandas

Ingressos

Pista Comum

R$ 105,00 (meia entrada)

R$ 210,00 (inteira)

Passaporte para os 3 dias

R$ 285,00 (meia entrada)

R$ 570,00 (inteira)

http://www.ingressorapido.com.br/, call center 4003-1212 e pontos de venda