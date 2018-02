SWU anuncia shows de Michael Franti & Spearhead, Primus e 311 no festival

SÃO PAULO - O SWU confirmou mais três atrações nesta terça-feira, 26. Michael Franti & Spearhead, 311 e Primus vão tocar no festival, que acontece em novembro em Paulínia, no interior de São Paulo.

A banda de Michael Franti se apresenta no dia 12, junto com o Black Eyed Peas, Snoop Dog e Damian Marley. No dia seguinte, 13, é a vez da Primus e da 311 subirem ao palco do SWU.

Também já foram confirmados como atrações do festival Peter Gabriel e New Blood Orchestra, Faith No More, Megadeth, Sonic Youth e os DJs James Murphy, Frankie Knuckles e Sven Väth. O evento deve ter aproximadamente 70 artistas.

Os ingressos para o setor pista estão à venda pelo site do Ingresso Rápido.