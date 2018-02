SWU anuncia primeiras atrações da tenda eletrônica

A organização do SWU anunciou em seu site oficial os três primeiros DJs do line-up de música eletrônica do festival. Virão ao Brasil o alemão Sven Väth, e os americanos Frankie Knuckles e James Murphy.

Fundador do selo Cocoon, Väth é um dos DJs mais influentes da história do techno. Frankie Knuckles é outro veterano da cena, e é considerado o principal responsável pela popularização do house nos anos 90. O mais contemporâneo do trio, James Murphy, desfrutou de considerável sucesso com o LCD Soundsystem, extinto no início do ano. O rock dançante do grupo lotou uma casa de shows em São Paulo em fevereiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos para o SWU, marcado para os dias 12, 13 e 14 de novembro em Paulínia, no interior de São Paulo, começam a ser vendidos a partir de 11 de julho. O valor das entradas ainda não foi anunciado.