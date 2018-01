Suspenso show de Pavarotti com Roberto Carlos em Minas O show do cantor Roberto Carlos com o tenor italiano Luciano Pavarotti, marcado para o próximo sábado no Mega Space - espaço para apresentações localizado em Santa Luiza, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), foi suspenso na terça-feira após Pavarotti ser internado em um hospital em Nova York com fortes dores na coluna. O tenor passava férias em Barbados, o mais oriental país do Caribe, e se preparava para viajar ao Brasil. A Accioly Entretenimento, que organiza o evento, procura agora uma nova data entre julho e agosto para a apresentação no Brasil. Segundo os empresários do tenor, Pavarotti deverá ficar afastado dos palcos por 60 dias. E a turnê mundial, que incluía apresentações no Brasil, Chile, Argentina, Portugal e Bósnia, está suspensa. Roberto e Pavarotti iriam interpretar sucessos próprios como Sole Mio e Emoções e preparavam um repertório surpresa. O tenor estaria acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que incorporaria os sinos típicos das igrejas barrocas mineiras em sua apresentação. O encontro iria ser transmitido por três telões, um no centro e outros dois em cada lateral do palco.