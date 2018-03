Susan Boyle solta a voz: 12 milhões de acessos no YouTube

Uma mulher de meia idade, desempregada, que trabalha como voluntária em uma igreja e dona de uma voz angelical se tornou abruptamente uma estrela da música no Reino Unido. Susan Boyle, de 47 anos, impressionou juízes e o público com sua performance na televisão durante o programa Britain's Got Talent.

Logo após o programa começou a cantar em um karaokê e na igreja de sua cidade, além de já ter recebido um convite para participar do programa de Oprah Winfrey.

Na terça, um vídeo com a participação de Susan no programa foi colocado no YouTube e assistido mais de 12 milhões de vezes, um número que cresce mais e mais.

Susan foi recebida com descaso com seu jeito desalinhado e quando disse durante sua entrevista diante dos jurados que "nunca tinha sido beijada" e que sua ambição era ser uma cantora profissional.

Mas todos se renderam imediatamente assim que ela começou a cantar I Dreamed a Dream do musical Les Miserables, estarrecidos com a beleza da voz de Susan, que impressionou e conquistou milhões de admiradores, e até alguns homens.

A cantora, nascida na cidade de Blackburn, no oeste da Escócia, cativou a todos, desde o inabalável jurado Simon Cowell, que disse que ela é uma cantora "extraordinária", até Piers Morgan, que considerou sua performance "estarrecedora" e "a maior surpresa que eu já vi nos últimos três anos deste programa".

Susan se apresentou no primeiro programa da nova série do Britain's Got Talent, que teve um público de 11,4 milhões de britânicos na noite de sábado.

"Foi algo surreal para mim", disse Susan à Associated Press nesta quinta, 16, em Blackburn, a 30 quilômetros a oeste de Edimburgo. "Vou participar do programa de Oprah Winfrey, na CBS e outras redes de TV norte-americanas", disse. "Não pensei que reação seria tão grande quando subi ao palco", afirmou Susan. "Eu o fiz por minha mãe já morta. Queria mostrar a ela que poderia fazer algo de minha vida".

Apostadores britânicos acreditam que Susan é a favorita para vencer a série. O programa, que é similar ao America's Got Talent, transformou em astro seu primeiro vencedor, um desconhecido vendedor de telefones celulares chamado Paul Potts. Ele conquistou o público e os jurados com sua interpretação da ária Nessun Dorma e seu disco se tornou um sucesso mundial desde que ele ganhou a série em 2007.